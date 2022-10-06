Doya Doya Moda Kader kimdir?

Moda yarışma programı Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Programın yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor.

DOYA DOYA MODA KADER KİMDİR?

28 yaşındaki Kader yarışmada iyi puanlar alıyor. Her gün kombinleri çok beğenilen Kader kendine moda konusunda güvendiğini söylüyor. Bakalım Kader'in hafta sonu toplam puanı kaç olacak?