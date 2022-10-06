Doya Doya Moda Hülya kimdir?

Sevilerek izlenen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Zorlu yarışmacılar yüksek puan almak için çabalıyorlar. İzleyiciler bu zorlu yarışın yarışmacılarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki yarışmacılardan Hülya kimdir? Kaç yaşında?

DOYA DOYA MODA HÜLYA KİMDİR?

33 yaşındaki Aleyna oldukça uyumlu giyiniyor. Zevk konusunda kendini başarılı bulan Aleyna'nın bu hafta kaç puan alacağı merak ediliyor. Bakalım Aleyna'nın performansı nasıl olacak?