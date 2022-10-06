Doya Doya Moda Esra kimdir?

Ekranların en sevilen moda programı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından Esra'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki Esra kimdir?

DOYA DOYA MODA ESRA KİMDİR?

Yarışmacılardan Esra 27 yaşında moda konusunda kendine güvenen Esra oldukça iddialı giyiniyor. Moda yorumcularından iyi not alan Esra'nın toplam kaç puan alacağı merakla bekleniyor.