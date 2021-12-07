Didem Arslan Ümmü Şahin kimdir? Ümmü Şahin'in oğluna ne oldu?

Didem Arslan programı tüm hızıyla devam ediyor. Programın konusu nedir konukları kimler? Program ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlıyor? Bu haftaki konusu nedir?

ÜMMÜ ŞAHİN KİMDİR?

6,5 yaşındaki oğlunu arayan genç kadın oğlunu bulamadığını söylüyor. Peki genç annenin minik oğlu nerede kim kaçırdı?

Erkek çocuk nerede akrabaları mı kaçırdı yada yabancı biri mi kaçırdı şimdi akıllarda bu sorular kaldı.