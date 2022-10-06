Didem Arslan İle Vazgeçme Sıla'ya ne oldu?

Ekranların en sevilen programı Didem Arslan İle Vazgeçme hafta içi her gün ekranlarda devam ediyor. Programın yeni konularından Sıla çok ses getirdi. Kaçırılan Sıla'ya ne olduğunu kimse bilmiyor. Peki Sıla'ya ne oldu?

DİDEM ARSLAN İLE VAZGEÇME

SILA KİMDİR?

Akrabası tarafından kaçırıldığı şüphesi olan 15 yaşındaki Sıla bütün aramalara rağmen bulunamadı. Sıla'nın ailesi bir an önce kızlarından bir haber gelmesini bekliyor.