CZN Burak kimdir?

Sosyal medya da CZN Burak Öldü Mü? soruları dolanıyor. Sosyal medya da Burak Özdemir'in trafik kazası yaptığına dair söylentiler var bunlar doğru mu?

Kim Kimdir? 10.09.2021, 14:38 10.09.2021, 14:44
CZN Burak kimdir?

Sosyal medya da CZN Burak Öldü Mü? soruları dolanıyor. Sosyal medya da Burak Özdemir'in trafik kazası yaptığına dair söylentiler var bunlar doğru mu?

Sosyal medya fenomeni CZN Burak trafik kazası geçirdiği haberiyle gündeme geldi. Yaptığı yemek videolarıyla fenomen olan CZN Burak kimdir? kaç yaşında ve nerelidir? İşte aradığınız tüm cevaplar...

CZN Burak kimdir ve gerçek adı ne?

Burak Özdemir 24 Mart 1994 tarihinde Doğdu. Türk şef ve lokantacı'sı. İnternet fenomeni.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokantalar zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu yemeklerini kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemeklerle sosyal medyada patladı. Yemekleriyle tanınmış ve çok sevilen bir fenomen olmuştur.

CZN Burak nereli?

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı köyündendir.

CZN Burak ''Trafik kazası'' iddalarına yanıt

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu sözleri söylemiştir. ''Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi. Arkadaşlar ölmedim. Yaşıyorum çok şükür'' paylaşımını yaptı

 

#Burak Özdemir
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 11 Eylül 2021
İmsak 04:09
Güneş 05:34
Öğle 12:10
İkindi 15:45
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0