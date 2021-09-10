Sosyal medya da CZN Burak Öldü Mü? soruları dolanıyor. Sosyal medya da Burak Özdemir'in trafik kazası yaptığına dair söylentiler var bunlar doğru mu?

Sosyal medya fenomeni CZN Burak trafik kazası geçirdiği haberiyle gündeme geldi. Yaptığı yemek videolarıyla fenomen olan CZN Burak kimdir? kaç yaşında ve nerelidir? İşte aradığınız tüm cevaplar...

CZN Burak kimdir ve gerçek adı ne?

Burak Özdemir 24 Mart 1994 tarihinde Doğdu. Türk şef ve lokantacı'sı. İnternet fenomeni.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokantalar zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu yemeklerini kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemeklerle sosyal medyada patladı. Yemekleriyle tanınmış ve çok sevilen bir fenomen olmuştur.

CZN Burak nereli?

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı köyündendir.

CZN Burak ''Trafik kazası'' iddalarına yanıt

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu sözleri söylemiştir. ''Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi. Arkadaşlar ölmedim. Yaşıyorum çok şükür'' paylaşımını yaptı