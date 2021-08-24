Cevat Gün kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Ayvacık’ta, orta öğrenimini Samsun’da tamamladı. 2005 yılında Niğde Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başladı. Kaymakamlık sınavını kazanıp 2008 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine 95. Dönem Samsun Kaymakam Adayı olarak adım attı. Bir müddet Giresun’un Alucra ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra 1 yıl süreyle Fransa’da Fransızca ve Fransız idare sistemi üzerine eğitim aldı. 2011-2013 yılları arasında Hatay-Kumlu, 2013-2015 yılları arasında Kayseri-Akkışla Kaymakamlığı yaptı. 2015-2018 yılları arasında Bingöl’de Vali Yardımcılığı yaptı. 2018-2020 yılları arasında Ardahan-Göle Kaymakamı olarak görev yapmakta iken Cumhurbaşkanlığı’nın 13.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı atama kararnamesi ile İlçemize atanan Kaymakam GÜN, 27.07.2020 tarihinde İlçemizdeki görevine başlamış olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.