Celal Şengör Kimdir?

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Celal Şengör, 24 Mart 1955 doğumludur. 66 yaşında olan Şengör, Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk akademisyendir. Jeolog ve bilim insanıdır. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapmaktadır. Ayrıca ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü haricinde Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür. Alman jeoloji derneği tarafından takdim edilen Gustav Steinmann Madalyası'nın sahibidir. Fransa, İngiltere, Abd, Avusturya gibi ülkelerde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştur. Şengör, asıl ününü jeoloji alanında çalışmaları ile yapmıştır. 1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükselmiştir.

ÖZEL HAYATI

Şengör 1986 yılında Oya Maltepe ile evlenmiştir. Tek çocuğu olan oğlu H.C. Asım Şengör 1989 yılında dünyaya gelmiştir.



ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTELER

Collège de France, Fransa – "Misafir Profesör"

Oxford Üniversitesi, İngiltere – "Misafir Profesör"

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, ABD – "Misafir Profesör"

Salzburg Üniversitesi, Avusturya – "Misafir Profesör"

İstanbul Teknik Üniversitesi – "Öğretim Üyesi"



ESERLERİ

"Zümrütname" (Yapı Kredi Yayınları, 1999)

"Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması" (TÜBİTAK Yayınları, 2001)

"Zümrüt Ayna: Bilimsel Düşünce Üzerine Denemeler" (Yapı Kredi Yayınları, 2003)

"Yaşamın evrimi fikrinin Darwin döneminin sonuna kadarki kısa tarihi" (İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 2004)

"99 Sayfada İstanbul Depremi" (İş Bankası Kültür Yayınları, 2006)

"Bilgiyle Sohbet - Popüler Bilim Yazıları" (İş Bankası Kültür Yayınları, 2014)

"Dahi Diktatör" (Ka Kitap, 2014)

"Aptalı Tanımak" (Ka Kitap, 2015)

"Newton Neden Türk Değildi?" (Ka Kitap, 2015)

"Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?" (Ka Kitap, 2016)

"Cehennemdeki Üniversiteliler" (Ka Kitap, 2016)

"Bilimin Büyüsü" (İnkılap Kitabevi, 2019)

kaynak:wikipedia