Öğrencisini taciz ettiği iddiaları ile gündeme gelen İstanbul Teknik Üniversitesi Akademisyeni olan Celal Şengör’in kim olduğu araştırılmaya başladı. Peki Celal Şengör kimdir? Celal Şengör kaç yaşında? Celal Şengör nereli?

Celal Şengör, ileri seviyede İngilizce, Fransızca ve Almanca bildiğini beyan etmekle birlikte; Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesini okuyabildiğini de söylemiştir.

Jeolojiye olan merakının nasıl başladığı, “Bir Bilim Adamının Serüveni” adlı kitapta, Şengör'ün “Ben jeolojiyi küçük yaştan yani Jules Verne'in Arzın Merkezine Seyahat kitabını okuduğum günden itibaren sevmeye başladım. Hemen arkasından Denizler Altında Yirmi Bin Fersah'ı okudum. Onu da okuduktan sonra kendi kendime, ‘Adam olmak demek, Jules Verne'in tarif ettiği gibi olmak demektir' diye düşündüm. Bana jeolojiyi Jules Verne sevdirdi…” şeklindeki ifadeleriyle anlatılmıştır. Bir röportajında kendisine ait kütüphanesinde 30000’in üzerinde kitabı olduğunu söylemiştir.

Celal Şengör’e hafif Asperger teşhisi konulmuştur ve bunu şu sözlerle anlatmaktadır: “Ben de hafif Aschberger ile teşhis edilmiş bir insanım. Ve bu özelliğime şükran borçluyum. Otistik olmasaydım bilimde elde ettiğim başarıları elde edemezdim.”

CELAL ŞENGÖR'ÜN EŞİ KİMDİR?

Şengör 1986 yılında Oya Maltepe ile evlenmiştir. Tek çocuğu olan oğlu H. C. Asım Şengör 1989 yılında dünyaya gelmiştir.

CELAL ŞENGÖR ÖDÜLLERİ NELERDİR?

Yurt dışında birçok üniversitede bulunmuş olan Prof. Şengör, birçok uluslararası ödülün de sahibidir. Ayrıca, TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazanan en genç bilim adamıdır. Ödüllerinin bazıları:

Londra Jeoloji Cemiyeti, Başkanlık Ödülü (1984)

TÜBİTAK, Bilim Ödülü (1986)

Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi, Şeref Bilim Doktoru (Docteur ès sciences honoris causa) (1988)

Kültür Bakanlığı, Bilgi Çağı Ödülü (1991)

Fransız Fizik Cemiyeti ve École Normale Supérieure Vakfı, Rammal Madalyası (1994)

Collège de France Madalyası (1998)

Londra Jeoloji Cemiyeti, Bigsby Madalyası (1999)

Guztav-Steinman Madalyası (2010)