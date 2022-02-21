Canım Annem Cemre ve Nazlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Canım Annem dizisi ekranların yeni dizisi olarak TV 8 ekranlarında yerini aldı. Dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Nazlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

CANIM ANNEM NAZLI KİMDİR?

Canım Annem Nazlı Otuzlu yaşlarda güzeller güzeli çocuk yaşta fakir bir aileye evlatlık olarak verilmiştir. Nazlı bütün uğraşlarına rağmen kendini bir türlü üvey annesine sevdirememiştir. Maddi imkansızlıktan dolayı üvey annesi Nazlı’yı para karşılığında Rüstem‘e vermek istemektedir.

Bir tesadüf sonucu Nazlı ile karşılaşan Murat, Cemre’ye benzerliği nedeniyle Nazlı’yı görünce çok şaşırmış daha sonra Cemre’nin ikiz kardeşi olduğunu öğrenmiştir. Zeynep’in altı yaşına kadar ameliyat olması imkansızdır.

Murat Nazlı’dan Kalp sorunu nedeniyle annesinin öldüğü söylemediği Zeynep’e ameliyata kadar annesinin yerine geçerek annelik yapmasını ister.

Adı: Selin Sezgin

Doğum Yeri: Ankara

Mesleği: Oyuncu

Doğum Tarihi: 20 Haziran 1990

Yaş: 31

Medeni Hali: Bekar

Boy: 1.68

Kilo: 52