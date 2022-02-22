Canım Annem Asude hanım kimdir?

Canım Annem dizisi hafta içi her gün ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Heyecanlı bölümleriyle herkesi ekranlara kilitlemeyi başaran dizi oyuncularıda merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Asude aslen hanım kimdir?

ÖZLEM SAVAŞ KİMDİR?

Özlem Savaş, 15 Ekim 1970 tarihinde İstanbul, Emirgan'da doğmuştur. O dönemin Genel Sanat Yönetmeni Gencay Gürün'ü etkileyerek İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda tiyatro oyuncusu oldu.

İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, Bir Yalan Çemberi, Çıplak Ayak, Ağır Roman, Kaç Baba Kaç, Gecenin Kulları gibi oyunlarda rol aldı.

Özlem Savaş, 15 Eylül 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimine Avusturya Kız Lisesinde başlayan Özlem Savaş, daha sonra İsviçre'ye giderek bir süre burada yaşadı. İstanbul'a döndüğünde ise Şişli Terakki Lisesinde eğitimine devam etti.

Burada okurken TÜBİTAK'ta Matematik ve Fizik alanlarında ödül aldı. Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Özlem Savaş, Üniversite yıllarında İstanbul Şehir Tiyatrolarına alaylı olarak katılıp, oyunculuk üzerine çalışmak istedi.

Zaten 1988 yılında Yaşar Alptekin ve Atilla Saral ile birlikte Salıncakta Üç Kişi adlı filmde beyaz perdeye giriş yapmıştı.