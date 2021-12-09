Camdaki Kız Muzaffer kimdir? Enis Arıkan kimdir? kaç yaşında nereli?

Ekranların merakla izlenen Camdaki Kız dizisinde bu hafta neler oldu? Aldatılmaların aşkın intikamın yaşandığı dizide neler oluyor? Bu haftaki bölüm nasıl geçti? Diziden ayrılan olacak mı? Diziye yeni katılacak oyuncular kimlerdir? Tüm ailenin beraber olduğu bir davette Sedat'ı büyük bir sürpriz mi beklemektedir? Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Peki oyuncuları kimler?

Enis Arıkan / Muzaffer

Muzo karakteri, doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş, çok ağır tedaviler almış ve acı çekmiştir. Bu sebeple çocuk yaşlardan itibaren insanlardan uzak durmuştur. Çok zeki ve yetenekli bir mimardır. Özellikle babası Rafet Koroğlu ve diğer aile üyelerinin fikirlerine saygı duyduğu tek kişidir.