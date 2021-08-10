Burcu Özberk kimdir, nerelidir?
Güzel oyuncu Burcu Özberk , Aşk Mantık İntikam dizisinin en çok sevilen oyuncularından birisi olan Burcu Özberk kimdir ne nerelidir?
Burcu Özberk, birçok dizide rol aldı. Aşk Mantık İntikam dizisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, kısa bir süre önce Çocukluk dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaşmıştı.
BURCU ÖZBERK KİMDİR?
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.
2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.
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