Burcu Güneş kaç yaşında, nereli ve kim?

Burcu Güneş nereli, kaç yaşında ve kimdir?

Gitaristlik yapan babasına vokal yaparak müzik kariyerine başlayan Burcu Güneş'in hayatı vatandaşlar merak konusu oldu. İşte Burcu Güneş'in hayatı...

Burcu Güneş, 12 Ağustos 1975 tarihinde İzmir - Alsancak'ta dünyaya geldi. Annesi Bige Özkan, babası ise gitarist Ali Güneş'tir. Çocukluğu İzmir - Şirinyer'de geçti. Annesi ve babası boşanınca yedi yaşından itibaren babasının yanında kalan Güneş, 18 yaşına gelince annesiyle birlikte kalmaya karar verdi. İlk bestesini 12 yaşında yaptı. İlk sahne deneyimine ise İzmir'den Antalya'ya taşındıklarında 13 yaşında babasına vokal yaparak başladı. Babası ile kurdukları dio, trio ve orkestralarla, büyük otellerde ve tatil köylerinde caz ve pop müzik şarkıları söyledi. Güneş'i o yıllarda dinlemeye gelen insanların taktığı "Zenci Gırtlaklı Beyaz Kız" lakabı o günlerden kalan bir tanımlamaydı. 18 yaşında, İzmir 9 Eylül Devlet Konservatuvar Müdürü Prof. Müfit Bayraşa'dan şan, artikülasyon ve solfej dersleri aldı. İzmir'in tanınmış caz kulüplerinde ve bazı büyük otellerinde, yaz ayları Bodrum'da şarkı söylerken bir yandan Müfit Bayraşa ile çeşitli festivallere, müzik yarışmalarına katıldı ve birçok ödül aldı. Aynı dönemde kendi söz ve bestelerini o yıl İzmir'e gelen dünyaca ünlü klasik piyanistimiz Burçin Büke'ye dinletmesi ile profesyonel hayata adım atmaya başladı. Birlikte stüdyoya girerek her ikisine ait şarkılar oluşturup, kayıtlarını hazırlayıp İstanbul'a, Raks Müzik plak şirketine gönderdiler. Bir hafta sonra bu şirketten gelen teklifle acil olarak İstanbul'a ilk albümünü hazırlaması için çağrıldı.

1999 yılında Rafet El Roman'la "Son Mektup" adlı şarkıda düet yaptı. Yine aynı yılda Amerika'da yaşayan müzisyen Melik Yirmibir ile ikinci albümün hazırlıklarına başladı. Albümde 5 adet Ara Dinkjian şarkısı yorumladı. Bu etnik müzik tarzıyla birleşmiş pop kültüründeki çalışma, Amerika'da dünyaca tanınan müzisyenlerin katkılarıyla tamamlandı. Davulda Horacio El Negro Hernandez, klavyede Jim Beard, perküsyonda Arto Tunçboyacıyan bunlardan bazılarıdır.. Kendi söz ve besteleriyle albümde üretici yanını daha da pekiştiren Güneş, Erol Köse ile anlaşmaya vardı ve 2001 yılında Tılsım adlı ikinci albümünü çıkardı. Bu albüm çalışmasında tarzının dışında bir eser olan "Çile Bülbülüm" adlı Türk Sanat Müziği şarkısını yorumladı. Ayna'nın solisti Erhan Güleryüz'e ait "Biz Aşkı Meleklerden Çaldık" adlı şarkı yine bu albümde yer aldı. Albüm 2001 yılında 1 milyon tirajını geçerek o yılın en çok satan pop albümlerinden oldu.

Hayvan haklarına olan duyarlılığı ile de tanınan ve Şubat 2011'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayvansever sanatçılar ile yaptığı toplantıda yer alan Burcu Güneş'in hayvan hakları konusunda HAYTAP ile ortak proje çalışmaları da oldu.