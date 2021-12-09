Bir Zamanlar Çukurova Raşit kimdir? Şahin Vural kimdir? kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?

Bir Zamanlar Çukurova ekranların rekor dizilerinden biridir. Oyuncu kadrosu değişiyor mu yeni oyuncuları kimler olacak hangi oyuncular değişecek hangi oyuncular kadroya ekleniyor izleyicilerin merak ettiği soruların cevaplarına haberimizde sizler için yer verdik. Aşkın sınırsız kavganın ölümüne umudun inadına yaşandığı dizide zorbalık ihtiras birçok konular geçmektedir.

ŞAHİN VURAL KİMDİR?

8 Ağustos 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Şahin Vural, Tiyatro ve Televizyon oyuncusudur. Ailevi nedenlerden dolayı küçük yaşlarda eğitimine ara vermek zorunda kalan Vural, çocukluk hayali olan oyunculuğun peşini bırakmayarak 2011 – 2013 yılları arasında İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır.