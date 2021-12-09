Bir Zamanlar Çukurova Gülten kimdir? Selin Genç kimdir? instagram adresi nedir?

Bir Zamanlar Çukurova ekranların rekor dizilerinden biridir. Oyuncu kadrosu değişiyor mu yeni oyuncuları kimler olacak hangi oyuncular değişecek hangi oyuncular kadroya ekleniyor izleyicilerin merak ettiği soruların cevaplarına haberimizde sizler için yer verdik. Aşkın sınırsız kavganın ölümüne umudun inadına yaşandığı dizide zorbalık ihtiras birçok konular geçmektedir. Şimdi oyuncu karosuna bir göz atalım..

SELİN GENÇ KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten'e hayat veren Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. ... Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcu.