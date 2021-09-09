Dünya sinemasının en ünlü aktörlerinden biri olan aktör Belmondo hayatını kaybetti.

Fransız oyuncu Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti.Fransa'nın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

Jean-Paul Belmondo kimdir?

Jean-Paul Belmondo, 9 Nisan 1933'te Fransa'da Paris'in batısında bir banliyö olan Neuilly-sur-Seine 'de doğdu. Adını ilk defa 1960'lı yıllarda duyuran Fransız ünlü oyuncu sanat filmleri ile başlayan kariyeri aksiyon komedi filmleri ile devam etti.

Babası Paul Belmondo tanınmış bir heykeltıraştı. Jean-Paul Belmondo ise sanattan çok Futbol ve boxla ilgilendi. 20'li yaşlarda oyunculuk ilgisini çeken Jean-Paul Paris konservatuvarına çalışmalara başladı. Bazı tiyatro oyunlarında ufak rollerle oynadı. 1950'li yıllarını tiyatro ile uğraşarak geçirdi ve 1956 yılında ilk filminde oynadı. 1960 yılında Jean-Luc Godard'ın Serseri Aşıklar (À bout de souffle) filminde yer alarak kendini tanıtı.

Sinemada değişik bir oynayış sergiliyen Belmondo, aksyon filmlerinde düblör kullanmadı. Tüm tehlikeli sahneleri şahsen kendisi oynuyan oyuncu 1985'de Hold-Up filminde bir kaza geçirdi. Kaza geçirdikten sonra bu öge den vazgeçti. Cerito adlı Kendi film şirketini kurdu 2001'de ise geçirdiği felç hastalığı sebebiyle çalışmalara ara verdi.