Barış Saylak kimdir?
Muğla'daki yangınlar sonrası akla gelen ilk isim olan Muğla İl Tarım Müdürlü Barış Salak kimdir?
Muğla'daki yangınlar sonrası akla gelen ilk isim olan Muğla İl Tarım Müdürlü Barış Salak kimdir?
2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbaha Tesislerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan Saylak, 11 Kasım 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Öğretmen Aysel SAYLAK ile evlidir.
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