Aziz dizisi Handan kimdir? Ayten Soykök kimdir? kaç yaşında, nereli?

Aziz dizisinin oyuncularının kim olduğunu herkes merak ediyor. İzleyici kitlesi bir hayli fazla olan dizinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Dizi çekimleri nerede yapılmıştır? Dizi başrol oyuncuları kimlerdir saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Dizinin yeni fragmanı yayınlandı mı?

AYTEN SOYKÖK KİMDİR?

Ayten Soykök, 1975 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda tamamlamış,

1997 yılında ilk TV dizisi olarak Baba Evi dizisinde Özlem karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl 4 tane TV dizisinde daha oynayan Ayten Soykök, kariyerine oldukça beğenilen bir oyuncu olarak hızlı bir giriş yapmıştır.

