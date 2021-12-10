Aziz dizisi Adem Payidar kimdir? Güven Murat Akpınar kimdir? kaç yaşında?
Aziz dizisinin oyuncularının kim olduğunu herkes merak ediyor. İzleyici kitlesi bir hayli fazla olan dizinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Dizi çekimleri nerede yapılmıştır? Dizi başrol oyuncuları kimlerdir saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Dizinin yeni fragmanı yayınlandı mı?
Aziz dizisinin oyuncularının kim olduğunu herkes merak ediyor. İzleyici kitlesi bir hayli fazla olan dizinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Dizi çekimleri nerede yapılmıştır? Dizi başrol oyuncuları kimlerdir saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Dizinin yeni fragmanı yayınlandı mı?
GÜVEN MURAT AKPINAR KİMDİR?
Güven Murat Akpınar (d. 25 Kasım 1988, Ardahan), Türk oyuncu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim görmüştür.
Caner Özyurtlu ile aynı dönemdedir.Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde ise Yardımcı Rolde Yılın Erkek Oyuncusu kategorisinde adaylık elde etti.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10