Aydan Şener kimdir,nerelidir ve kaç yaşında ?

Ünlü oyuncu Aydan Şener güzelliği ve oyunculuğu ile 1990'lı yıllara damgasını vuran Ünlü oyuncu Aydan Şener kimdir ,nerelidir ve kaç yaşındadır ?

Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Çalıkuşu dizisinde Feride karakterini oynadı ve oyunculuğu ile dikkat çekti. Ardından birçok dizide ve filmde rol aldı.

AYDAN ŞENER KİMDİR?

1963 yılında Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991'de eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı.

AYDAN ŞENER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Film Yılı Rol Tipi

Bay Alkol'ü Takdimimdir 1981 TV dizisi

Küçük Ağa 1983 TV dizisi

Çalıkuşu 1986 Feride TV dizisi

Utanç Yılları 1987 film

Yeniden Doğmak 1987 TV dizisi

Samanyolu 1987 TV dizisi

Fatih-Harbiye 1990 TV dizisi

Yol Palas Cinayeti 1991 TV dizisi

İki Kız Kardeş 1992 TV dizisi

Hayatın İçinden 1993 TV dizisi

Sevgi Oyunu 1994 TV dizisi

Gül ve Diken 1995 TV dizisi

Gölge Çiçeği 1995 TV dizisi

Zühre 1996 TV dizisi

Ay Işığında Saklıdır 1996 film

Bir Aşkın Bittiği Yer 1996 film

Tutku 1996 TV dizisi

Nefes Alamıyorum 1996 TV dizisi

Yüzleşme 1996 film

Ah Nalan Ah 1997 film

Nice Yıllardan Sonra 1997 film

Hüznün Yüzü 1997 TV dizisi

Sakin Kasabanın Kadını 1997 film

Hicran 1999 TV dizisi

Güvercin 1999 film

Aşk Aynı Adreste 2000 film

Kumru 2000 film

Yarın Geç Olmayacak 2000 film

Oyun 2001 film

Ankara Yollarında 2002 film

Öyle Bir Sevda ki 2002 TV dizisi

Mühürlü Güller 2003 TV dizisi

Beni Bekledinse 2004 film

Masum Değiliz 2005 TV dizisi

Evimin Erkeği 2007 TV dizisi

Fikrimin İnce Gülü 2007 TV dizisi

Sürgün Hayatlar 2008 TV dizisi

Kırmızı Işık 2008 TV dizisi

Yıllar Sonra 2011 TV dizisi

Hekimler 2013 TV dizisi

Kalbimdeki Deniz 2016 TV dizisi

Menajerimi Ara 2021 TV dizisi