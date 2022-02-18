Arka Sokaklar Tunç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Peki oyunculardan Tunç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

TUNÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1996 İstanbul doğumlu Kerimhan Duman,Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamlamıştır.Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında Arka Sokaklar adlı dizide Tunç Güneri karekteri ile geçen yakışıklı oyuncu,Kerimhan Duman günümüzde de Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya devam etmektedir.

Ayrıca 2014 yılında Kara Para Aşk adlı dizide de Ferdi Denizer karakterine hayat vermiştir.