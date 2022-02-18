Arka Sokaklar Pınar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi nefes kesen bölümleriyle devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Pınar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

PINAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ünlü oyuncu İpek Yaylacıoğlu 31 Temmuz 1984 tarihinde İstanbul şehrinde doğmuştur.

37 yaşında olan İpek Yaylacıoğlu Aslan burcudur. İpek Yaylacıoğlu oyuncu olarak tanınmaktadır. Hakan Usta ile evlidir. İpek Yaylacıoğlu 166 cm boyunda ve 54 kilodur. Gözleri yeşil renktir. Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

Arka Sokaklar dizisinde Pınar rolüyle ekranlarımıza konuk olan İpek Yaylacıoğlu başarılı bir oyunculuk sergilemektedir.