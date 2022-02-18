Arka Sokaklar Aylin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arka Sokaklar dizisi nefes kesen bölümleriyle her Cuma ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Peki oyunculardan Aylin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Özlem Çınar Kimdir?

1974'te İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini, İstanbul Avcılar'da tamamladıktan sonra üniversite ön lisans öğrenimini Trakya Üniversitesi, Turizm Ve Otelcilik bölümünde tamamladı. Daha sonra Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Gülbeyaz, Yarım Elma, Hürrem Sultan, Kurtlar Vadisi, Hayalet ,Ne Gezer Aşk Dağlarda, Aliye, ve Herkes Kendi Evine dizilerinde rol almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer almakta ve Aylin karakterini canlandırmaktadır.