Annemizi Saklarken dizisi oyuncusu Hande Doğandemir kimdir kaç yaşında instangram adresi nedir? Annemi Saklarken dizisi Handan kimdir?

Annemi Saklarken dizisi tanıtım videoları yayınlandı peki dizinin konusu nedir oyuncuları kimlerdir hangi oyuncular dizide başrol oyuncusu olacak? Annemi Saklarken dizisi saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Annemi Saklarken dizisi kaç sezon sürecek? Hangi kanalda yayınlanacak?

ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİ HANDAN KİMDİR?

Hande Doğandemir, Türk oyuncu, sunucu ve sosyologdur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde çalışmıştır.

Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim görmüştür. Üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okudu.

ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tanıtım videoları yayınlanan dizinin yakında başlayacağı tahmin ediliyor.

ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Annemi Saklarken dizisinin konusu: bir annenin dram dolu hayatını anlatmaktadır. Dizide konu olan anne 3 çocuklu ve hayatta tek başına mücadele veriyor zorluklar, yoksulluklar yaşayıpta asla pes etmeyen güçlü bir annenin dramatik hayatını hep birlikte izleyeceğiz.