Abdullah Yüksel kimdir, nereli ve kaç yaşında?



1987 yılında Antalya ilinin Manavgat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manavgat’ta tamamladı. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Memuriyet hayatına 2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Aydın İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak başladı. 2014 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Adana Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştı. 2015 yılında yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 104. Dönem Antalya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

İl Merkez Stajını, Antalya Valiliğinde; Kaymakam refikliği stajlarını sırasıyla Antalya-Manavgat ve Burdur-Bucak kaymakamlıklarında; Mülkiye Teftiş Stajını Mülkiye Başmüfettişi refakatinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında tamamladı. Antalya ilinde Akseki, İbradı, Elmalı, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde; Karaman-Sarıveliler ve Mersin-Çamlıyayla ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Yurtdışı stajı kapsamında Fransa’da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde 8 ay süreyle Fransızca dil eğitimi aldı. Yurtdışında bulunduğu süreç içerisinde Fransız idare sistemi, Fransa’daki kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişi hakkında incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Kaymakamlık Kursu’nu başarı ile tamamlayarak Evciler Kaymakamlığına, 13 Temmuz 2020 tarihli 2020/362 Cumhurbaşkanlığı atama Kararı ile de Konya-Tuzlukçu Kaymakamı olarak atandı. Konya Tuzlukçu Kaymakamı olarak görev yapmakta iken, 12.01.2021 tarihli Bakanlık Onayı ile İlçemiz Kaymakamı olarak geçici görevlendirilen Abdullah YÜKSEL, 27.01.2021 tarihinde İlçemizdeki görevine başlamış olup, Kaymakamımız Sayın Abdullah YÜKSEL İngilizce ve Fransızca bilmektedir.