Abdullah Arslantürk kimdir?

Abdullah Arslantürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kim Kimdir? 27.08.2021, 17:27
Abdullah Arslantürk kimdir?

Abdullah Arslantürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

1994 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Mülkî İdare Amirliği mesleğine Temmuz 2017’de Trabzon Kaymakam Adayı olarak intisap etti. Trabzon Valiliği’nde il merkez stajını, Yalova/Altınova ve Hatay/Samandağ ilçelerinde de Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Konya/Taşkent ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Başmüfettişi refakatinde teftiş stajını bitirdi. Ürdün’de Ürdün Üniversitesi’nde 8 ay süreyle Arapça dil eğitimi aldı. 105. Dönem Kaymakamlık Kursu ve Kura Töreni sonucunda  25.10.2019 tarihinde Sakarya İli Taraklı İlçesine atanmış olup, İçişleri Bakanlığının 04/09/2020 tarihli Görevlendirmesi ile 14.09.2020 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir. 

 
 

#Abdullah Arslantürk
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