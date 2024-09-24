Geçici verilere göre; 2024 yılı Ağustos ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 oranında bir artış göstererek 6 milyon 825 bin 403 oldu.

Ağustos ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

Antalya 2 milyon 549 bin 59, İstanbul 1 milyon 802 bin 290, Muğla yüzde 679 bin 19, Edirne 507 bin 105, İzmir 264 bin 542.

2024 Ağustos ayında Van’a hava yolu ile hiç yabancı gelmezken, kara yolu ile 90 bin 668 kişi, demir yolu ile 15 toplamda ise 90 bin 683 kişi giriş yaptı.

Ağustos ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında Van; 90 bin 668 ziyaretçi sayısı ile ülke genelinde 9. sırada yer aldı.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden ülkemize giriş yapan toplam yabancı sayısı 444 bin 816 olarak bildirildi.

VAN’A GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN VATANDAŞLAR

2024 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Van Kapıköy Sınır Kapısı ve Van Ferit Melen Havalimanını kullanarak Türkiye’ye giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli vatandaşların sayısı ise 207 bin 964 olurken, çıkış yapan vatandaşların sayısı 205 bin 270 olarak kayıtlara geçti.