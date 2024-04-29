İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu geçtiğimiz perşembe bozma kararı aldı.

Bunun üzerine İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) Lideri Hamza Yusuf'un istifa edeceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Yusuf, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta başbakanlık resmi konutunda bugün düzenlediği basın toplantısında, başbakanlık görevini ve parti liderliğini bırakacağını duyurdu.

Halefi seçilene kadar görevini sürdürecek

Yusuf, sadece iktidarı elinde tutmak için ilkelerinden vazgeçmeyeceğini belirterek, bir anlaşma yaparak güven oylamasını kazanmasının mümkün olduğunu, ancak hafta sonu pozisyonu üzerine düşündükten sonra devam etmemeyi tercih ettiğini bildirdi.

"Siyasi uçurumun ötesindeki ilişkiyi onarmanın ancak başka birinin görevde olmasıyla mümkün olabileceği sonucuna vardım." diyen Yusuf, halefi seçilene kadar görevini sürdüreceğini kaydetti.

"Sesini her zaman duyuramayanların sesi olmaya devam edeceğim"

İskoçya Bölgesel Başbakanlığı görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Yusuf, İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığının yakın hissedildiği bir zamanda istifa ettiğini vurguladı.

Parlamento üyesi olarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Yusuf, "Dünyanın gözü önünde en korkunç insani felaketi yaşayan ve yaşamaya devam eden Gazze gibi ülke içinde ve dışında sesini her zaman duyuramayanların sesi olmaya devam edeceğim." dedi.

Partisinin çalışmalarına da destek vermeyi sürdüreceğini anlatan Yusuf, özellikle İskoçya'nın bağımsızlığının önemine işaret etti.

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart'ta resmen görevine başlamış ve "İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı" olmuştu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.