Otomobil sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte, ikinci el araç alım satımlarında güvenlik önlemleri daha da sıkılaştırıldı.

İkinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle 27 Eylül tarihinden itibaren hayata geçirildi.

Güvenli Ödeme Sistemi, bugünden itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale geldi.

Böylece ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak.

Yeni ruhsatın çıkması yani satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

1. GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR

İkinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen ödeme sistemidir.

2. NE ZAMAN ZORUNLU HALE GELECEK

Sistemin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunlu iken bugünden itibaren herkes için zorunlu hale geldi.

3. ÖDEME SÜRECİ NASIL OLACAK

Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak.

Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

4. NEDEN BÖYLE BİR ADIM ATILDI

Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

5. TÜKETİCİLER NASIL ETKİLENECEK

Söz konusu sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması bekleniyor. Uygulama, tüketici mağduriyetlerini önleyerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak.

6. KİM DENETLEYECEK

Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.

7. HANGİ BANKALAR SİSTEME DAHİL

Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.

8. HERHANGİ BİR ÜCRET VAR MI

Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak.

Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak. Sistemde taksitle ya da kredi kartı ile ödeme gibi seçenekler yer almayacak.

9. YAPILAN BAŞVURULAR İPTAL EDİLECEK Mİ

Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.

10. KAYIT SONRASI GÜNCELLEME OLACAK MI

Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.