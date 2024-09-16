Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,4 azalırken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4 azalış kaydetti.