Vanlılar kadına şiddete karşı

Kadına şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde, kadına şiddeti Vanlılara sorduk. Vanlılar kadın ve erkek eşitliğine değinerek Müslüman bir insanın eşit ve adil davranması gerektiğini söyledi. Kadınlara yönelik şiddeti kınayın Vanlılar, bu olayları tasvip etmediklerini dile getirdi. İşte Vanlıların kadına şiddet hakkındaki düşünceleri...