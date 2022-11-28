Vanlılar kadına şiddete karşı
Kadına şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde, kadına şiddeti Vanlılara sorduk. Vanlılar kadın ve erkek eşitliğine değinerek Müslüman bir insanın eşit ve adil davranması gerektiğini söyledi. Kadınlara yönelik şiddeti kınayın Vanlılar, bu olayları tasvip etmediklerini dile getirdi. İşte Vanlıların kadına şiddet hakkındaki düşünceleri...
Kadına şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde, kadına şiddeti Vanlılara sorduk. Vanlılar kadın ve erkek eşitliğine değinerek Müslüman bir insanın eşit ve adil davranması gerektiğini söyledi. Kadınlara yönelik şiddeti kınayın Vanlılar, bu olayları tasvip etmediklerini dile getirdi. İşte Vanlıların kadına şiddet hakkındaki düşünceleri...
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