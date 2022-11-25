Vanlı gencin yeni şarkısı 'Yazmıştım Anıları' 25 Kasım’da yayında!

Van’da uzun yıllar sokak röportajı ve program yapan Doğan Alkış, sosyal medyada yaptığı videolarla da çok sevildi. Yaklaşık bir önce bir single çıkaran Vanlı genç, müzik kariyerine adım atarken, 25 Kasım’da ise 'Yazmıştım Anıları' isimli yeni şarkısını çıkarmaya hazırlanıyor. Şarkısının hikayesini Şehrivan ile paylaşan Alkış, “Yeni çıkacak bu şarkımı yıllar önce hüsran ile biten bir birlikteliğim üzerine yazmıştım” dedi.

VANLI GENCİN İKİNCİ ŞARKISI ÇIKIYOR!

25 Kasım’da 'Yazmıştım Anıları' isimli şarkısını müzik platformlarında yayınlamaya hazırlayan Doğan Alkış, “Her yeni projeye başlanıldığında genelde çok emek verilip ve çok iyi işler çıkarılır. Biz verdiğimiz emeğin ötesinde büyük bir inanç da ortaya koyduk, çünkü bu şarkımı ben geçen yıl sonbahar aylarında yazmıştım. Müzikal düzenlenmesi, yaşadığımız birçok aksilik ve çekimleri ile ancak 25 Kasım'da çıkarabiliyoruz. Projemin üstüne uzun süre çalıştım. Yıllardır bir bir hayata geçirdiğim hayallerim gibi bunu da gerçekleştiriyor olmanın verdiği heyecan ve mutluluğu yaşıyorum” dedi.

'YAZMIŞTIM ANILARI' İSİMLİ ŞARKI HÜSRANLA BİTEN BİRLİKTELİĞİ ANLATIYOR

Söz ve müziği kendisine ait olan yeni bestesi hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Alkış, şunları söyledi: “Söz-müziği bana ait bu ve birçok bestemde hep bir hikayenin üstüne gittim. Bir bestenin muhakkak bir hikayesi olmalıdır. Hikayesi olmayan besteler meyvesiz ağaç gibidir. Yazdığım şarkılarda hep bir hikayem olmuştur. Beste yaptığım zaman yazımın tarihinden konumuna ve ne üzerine yazdığıma kadar detaylı not alıyorum. Besteler, yaşadıklarınızı ve hayal gücünüzü yansıtmalı. Yeni çıkacak bu şarkımı yıllar önce hüsran ile biten bir birlikteliğim üzerine yazmıştım.”

ALKIŞ, ÇOK ÇALIŞTI VE BAŞARDI…

Yeni çıkacak şarkısının serüvenini anlatan Alkış, “Şarkıyı ilk yazdığım zaman müzisyende olan yakın arkadaşım Servan Aydın’a attım. Besteyi tam oturtmamıştım eksikleri vardı. O hali ile de çok beğendiğini, hemen çıkartmamı söylemişti. Bende eksikleri tamamlayıp Aranjeye yollamıştım. Genç yaşta şarkı yazmak bence müzikte pişmiş, birçok projede yer almış müzisyene nazaran daha zordur.

Çünkü müzik çok büyük bir derya. İşi kavramak, duygularını öncelikle besteye aktarmak buna ek olarak beste yapmanın jargonunu iyi bilmek, ardından bu duyguları dinleyiciler ile buluşturmak. Her bir aşama çok özenle çalışılması gerekilen konular. Hele ki her şeyin çok hızlı tüketildiği bu devirde hayli zor. Bende bestelerimi olabildikçe ilerleyen dönemlerde de dinlenebilir, duygulara dokunan, uzun ömürlü ve dönemsel olmamasına kendi tarzım çerçevesinde dikkat ediyorum. Umarım duygularımı ve kendi tarzımı ben olarak Doğan olarak dinleyicilerime hep aktarabilirim” diye ekledi.

KLİP VAN’IN GÜZELLİKLERİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR!

Alkış, cümlelerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle hemşehrilerimin her zaman olduğu gibi bu projemde de çok güzel bir desteği bulunuyor. Şarkının kısa into kısmı dahi sosyal medyada henüz 24 saat dolmadan 150 binin üstüne çıktı. Bunda beni bağrına basan kıymetli hemşehrilerimin büyük bir katkısı bulunuyor. Bu süreçte kendimi iyi bir sanatçı olarak yetiştirmek üzere yoğun çalışmaya koydum. Ajda Pekkan, Ayşe Hatun Önal, Seren Görgüzel gibi birçok sanatçının şan dersi aldığı, Ayşegül Altıok'tan özel şan dersi almaya başladım.

Birçok alanda daha iyi olmak için çalışmalarıma hız kesmeden devam ediyorum. Bugün on binler yaptığımız şarkıda Van'ın bir çok noktasında çekilen klip ile memleketimizin güzelliklerini gözler önüne serdik. Bir bakımdan yaptığımız bu sanatsal çalışmalar Van'ın tanıtılmasına ayrıca bir katkı sağladı düşüncesindeyim. Umarım şehrimizden büyük çıkışlar yapacak Funda Arar, Özgür Alter gibi yeni yüzler, yeni sesler çıkar”

DOĞAN ALKIŞ KİMDİR?

9 Ocak 2002'de ailenin 3’ncu çocuğu olarak Van’ın İpekyolu ilçesinde doğdu. Anne ve babası Bitlis Tatvan doğumlular. 40 yıl önce Van'a göç ettiler. İlk ve orta öğrenimini Van Mehmetçik Selen ortaokulunda ardından Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu lisesinde tamamlayan Doğan Alkış, eğitim hayatını Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde devam ettirmektedir.

Şehrivan Gazetesi