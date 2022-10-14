Van'da kırsaldaki çocuklar seyyar oyun parkında eğlendi

Muradiye ilçesinde belediye tarafından kırsal mahallelere götürülen seyyar oyun parkları, çocukların eğlence kaynağı oldu.

HABERDE İNSAN 14.10.2022, 14:12 14.10.2022, 14:18
Van'da kırsaldaki çocuklar seyyar oyun parkında eğlendi

Belediye ekipleri, kırsal bölgelerde yaşayan çocukların güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Beşparmak Mahallesi'nde seyyar oyun parkı kuran, atlı karınca götüren görevliler, çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Çocuklara pamuk şekeri, çikolata ve oyuncakların hediye edildiği etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, ilçenin en ücra mahallelerindeki çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Etkinliklerin şenlik havasında geçtiğini anlatan Aydoğan, "Çocuklarımıza müzik eşliğinde bir şenlik ortamı hazırladık. Şişme oyun takımları, atlı karıncamız ve maskotlarımız var. Bunlarla çocuklarımız eğleniyor. Müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirmelerine yardımcı olmaya çalıştık. Amacımız çocuklarımızın mutluluğu, onların güzel ortamda eğlenmelerini sağlamak. Etkinliklerimizi kırsal mahallelerimizde devam ettireceğiz." diye konuştu.

Çocuklardan Rukiye Gül de "Bize oyun parkı, dönme dolap, atlı karınca getirildi. Her zaman şehir merkezine gidemiyoruz. Bugün çok eğlendik, çok mutluyuz." dedi. AA

Yorumlar (0)
16
kapalı
Namaz Vakti 14 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4