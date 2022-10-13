Van Cumhuriyet Başsavcısı Yağcı'ya ziyaretler sürüyor

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri Haziran ayında tamamlanmıştı. 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hâkim ve savcının görev yeri değiştirilmişti.

Çıkan kararname ile Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanırken, yerine Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı getirilmişti. Her iki başsavcı, görev yerlerini birbiriyle değiştirirken, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mehmet Nadir Yağcı'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcıları Adem Balkanoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van Memur- Sen Yönetimi, Van OSB Yönetimi, Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililer, Van Hakkari Tabip Odası yönetimi, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın ardından Türk Eğitim Sen Van Şube Başkanı Selçuk Yürektürk, Türk Büro-Sen Van Şube Başkanı Ömer Özgüven, Türk Tarım Orman-Sen İl Temsilcisi Sabahattin Faydalı, Türk Kültür Sanat-Sen İl Temsilcisi Tezcan Altuğ da Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na Haziran ayında atanan Mehmet Nadir Yağcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.

Van Bölge Gazetesi