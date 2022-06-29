“Sosyal Destek Hızır Van” projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen “Sosyal Destek Hızır Van” projesi çerçevesinde ekipler kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıyor.

HABERDE İNSAN 29.06.2022, 09:29
“Sosyal Destek Hızır Van” projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor

Van Valisi Ozan Balcı’nın talimatlarıyla il merkezi ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların sorunlarına kısa zamanda çözüm bulmak amacıyla “Sosyal Destek Hızır Van” projesi hayata geçirilmişti. İl genelindeki kurumlardan 150 kişilik personelden oluşan ekipler, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya başladı.

Proje çerçevesinde Erciş Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ekipler göreve başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ile Erciş Belediyesinden toplam 25 personelin görev aldığı “Sosyal Destek Hızır Van” projesinin ilk gününde evler tek tek dolaşıldı. Görevli ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında gerekli notları alan ekipler, vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için ilgili kurumları haberdar etti.

Erciş Kaymakamlığı bünyesinde görev alan ekipte yer alan Sosyal Hizmetler Merkezi İlçe Müdürü Fuat Baran, “Yapmış olduğumuz ev ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanlarımızın, valimizin ve kaymakamımızın selamlarını iletmekteyiz. Bu selamlardan sonra vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip ilgili kurumlara göndermekteyiz.

Beş gün içerisinde almış olduğumuz cevaplarla bu işlemleri sonuçlandırmaktayız. İlgili şahıslara yapmış oldukları taleplerle ilgili bilgiler vermekteyiz. Bu projenin asıl amacı, hizmetlerin daha hızlı ulaştırılması, devletimizin çözüm amaçlı hizmetler üretmesidir. Bu konuda Whatsapp sosyal destek hattımız mevcuttur. Bu hattımızın numarası 05309186873’tür” dedi.İHA

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