HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Van’a geliyor!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Van’a geliyor. Yapıcıoğlu, 10-13 Ağustos Cumartesi gününe kadar Van’da kalıp bir dizi program ve ziyaretler yapacak.

Havadis