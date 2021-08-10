Van'da 10 kişi gözaltına alındı!

Alınan bilgiye göre, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, PKK propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar adli mercilere sevk edildi. İHA