Noodle Nedir? Zararları Nelerdir?

Hazır ve pratik olarak tercih edilen noodle kafalarda soru işareti oluşturuyor. Öğrencilerin ve çalışan kesimin sıklıkla tükettiği noodle sağlığa zazarlı mı kilo yapar mı? İçerisinde hangi ürünler kullanılmış nasıl yapılır makarna mı? Erişte mi suyla mı yapılıyor? Çocuklar tüketebilir mi? Çocuklarda sakıncalı mı?

Noodle Nedir?

Farklı yemek kültürlerine artan ilgi ile birlikte makarnanın da farklı çeşitleriyle tanışmaya başladık. Özellikle Çin ve Japon kültüründe sıkça tercih edilen Noodle bunlardan bir tanesi… Peki erişteye de makarnaya da oldukça benzeyen Noodle’ın makarnadan farkı ne?

Makarna denince akla gelen ilk ülke İtalya olsa da makarnanın tarihi neredeyse buğdayla başlıyor diyebiliriz. Bu nedenle her ülkenin kendi yorumunu katarak değiştirdiği bir yiyecek makarna, sınırları oldukça geniş. Günümüzde giderek popülerleşen noodle bunun en iyi örneklerinden biri. Noodle, şekil ve pişirme tekniği açısından makarnaya oldukça benzese de içerik açısından makarna ve erişteden bazı noktalarda ayrılıyor. Gelin, Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan noodle nedir birlikte öğrenelim.

Noodle ve makarna iki özelliğiyle birbirinden ayrılır. Birincisi; noodle makarnadan daha ince kesilir ve ön pişirme işleminden geçirilir. Bu nedenle makarnaya göre daha kırılgan bir yapıdadır. İkinci ve belki de en önemli fark ise noodle’da kullanılan unun çeşididir. Makarnanın temel maddesi, durum buğdayıdır. Durum buğdayından elde edilen unlar kullanılır. Noodle ise genellikle pirinç unundan veya farklı un çeşitlerinden elde edilir. Tercihe göre hamuruna yumurta da eklenebilir.

Noodle genel olarak makarna ve erişte gibi haşlanarak hazırlansa da Japon ve Çin yemek kültüründe farklı yemeklere sıkça misafir olur. Özellikle Uzakdoğu yemek kültürünün gözdelerinden biri olan Ramen; et suyu içinde noodle, haşlanmış et/yumurta ve sebzeleri bir araya getirerek hazırlanır.

Peki ya olmazsa olmazımız soslar?

Noodle ve makarnayı ayıran farklardan bir tanesi de lezzetlendirme biçimidir diyebiliriz. Aslında noodle da makarna gibi domates, salça veya kremayla tatlandırılabilir. Fakat daha ince yapıda olduğu için genellikle soya sosu ile hazırlanan akışkan soslar noodle ile daha çok tercih edilir.

Fakat noodle, ince yapısı nedeniyle akışkan soslarla daha çok yakışır. Bu nedenle susam, tavuk ve soya sosuyla hazırlanmış lezzetli bir sos noodle’ın vazgeçilmezlerindendir. Eğer deniz ürünlerini seviyorsanız noodle’ı bir de karidesle denemenizi tavsiye ederiz.

Noodle’ın henüz evlerimizde makarna ya da erişte kadar kalıcı bir yer edinemediğinin farkındayız. Fakat makarnaya benzer özellikleri, doyurucu olması ve uygun fiyatıyla oldukça iştah açıcı! Eğer çubuklar gözünüzü korkutuyorsa, boşverin! Noodle’ınızı çatalla da yiyebilirsiniz

Hazır noodle sağlıklı mı?

Hazır noodle'lar özellikle üniversite öğrencileri ve bekarlar arasında yaygın ama bu onları sağlıklı yapmıyor. Hem kalorisi ve tuz içeriği yüksek, hem de besin değerleri düşük. Tuz açısından zengin beslenme şekli, yüksek kan basıncına yol açıyor ve bu da kalp krizi ve inme riskini büyük ölçüde artırıyor

Makarna sivilce yapar mı?

İşlenmiş tahıllar ve şeker

Beslenme düzeninde işlenmiş karbonhidratlara çok fazla yer veren kişiler, sivilce problemi ile daha sık karşılaşıyor. İşlenmiş karbonhidratlar açısından zengin olan bazı gıdalar şu şekilde: Ekmek, kraker, kahvaltı gevreği, beyaz unla yapılan tatlılar. Beyaz unla yapılan makarna.

Noodle ın içinde ne var?

Hazır Noodle İçeriği: Buğday Unu, Bitkisel Sıvı Yağ (Palm), Tuz, Asitlik Düzenleyici (Potasyum Karbonat), Emulgatör (Sodyum Polifosfat), Kıvam Arttırıcı (Gam Arabik), Kabartıcı (Sodyum Karbonat), Vitamin B2 (Riboflavin)