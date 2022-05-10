Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar
Sigaraya zamlar devam ediyor. IT çatısı altındaki sigaralara da zam yapıldı.
Sigarada daha önce Philip Morris, BAT, JTI ve TT çatısı altındaki ürünlerde 2 liralık fiyat artışı duyurulmuştu.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.
Bir zam da Imperial Tobacco'dan
Sosyal medya hesabından poaylaşımda bulunan Aybaş, Imperial Tobacco Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor." diyerek açıkladı.
En ucuz sigara 23 lira 50 kuruş
Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 25.50 TL'den, en pahalı sigara da 40 TL'den satışta.
Yeni fiyat listesi:
DVDF SLM (IVRY - WHT): 29 TL
DVDF (BRGNDY - IVRY - WHT): 29 TL
DVDF C Lne Bl: 26 TL
BNC (BL - GRY): 27 TL
PL (BL - GRY): 25 TL
WST (NVY, GRY, WHT): 23.5 TL
WST GRY SL- Uzun: 26 TL
IMP CLS RD: 26 TL
Philip Morris fiyat listesi
Marl RO: 40.00 TL
Marl ED: 27.00 TL
Marl To: 28.00 TL
Marl: 29.00 TL
Parl: 29.50 TL
Parl MID: 28.50 TL
Mur: 27.00 TL
Mur Bl: 26.00 TL
Lk: 26.00 TL
Chst: 25.50 TL
LM: 25.50 TL
JTI fiyat listesi
WNST SLE DRK BL & DE BL: 26 TL
WNST SLE: 26 TL
WNST DRK BL & DE BL: 26 TL
WNST: 27 TL
WNST XSE BLA & GR: 28 TL
CML SLE: 25,5 TL
CML: 26 TL
LD: 25,5 TL
MON CAR: 25,5 TL
BAT fiyat listesi
KNT DRK BL, DRK BL LNG, SWT: 26 TL
KNT D-RNG 26 TL
KNT BL, GRY, WHT: 27 TL
KNT SLM BLA,GRY: 29 TL
ROT: 25,5 TL
TKL 2000: 25,5 TL
TKL 2001: 25,5 TL
VIC: 26 TL
PAL M: 26 TL
SAM: 26 TL
MAL: 26 TL
(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|86
|2. Liverpool
|35
|83
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Leicester City
|34
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|34
|35
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|35
|34
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|35
|21