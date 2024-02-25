Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 141 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte 92 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 606'ya yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 123 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 737'ye çıktığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ni gece boyunca yoğun şekilde bombaladı

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 141. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah, Nusayrat, Ez-Zeytun, Bureyc ve El-Megazi bölgelerindeki evlere havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü, onlarca kişiyi de yaraladı.

Söz konusu bölgelere yönelik devam eden bombardıman nedeniyle ambulanslar ölü ve yaralılara ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor.

Gazze'nin Sabra, Tel el-Heva ve Ed-Derec mahalleleri de yoğun topçu bombardımanına maruz kaldı ve onlarca kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu ve batı bölgeleri de İsrail'in yoğun topçu bombardımanına tanık oldu.

İsrail topçu birlikleri ayrıca Refah'ın batısındaki El-Mevasi'de yerinden edilenlerin kaldığı barınma merkezleri ve çadırların yakınına da çok sayıda top mermisi attı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da pek çok kente baskın düzenledi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri El Halil, Tulkerim, Beytüllahim ve Nablus'ta gece baskınlarını sürdürdü.

İsrail güçleri, El Halil'de, kent merkezi, Yatta beldesi, Vadi el-Heriyye ve Ummu es-Satr bölgeleri ile Tarık bin Ziyad Kavşağı'nda bazı evlere baskınlar düzenleyerek arama yaptı.

Yine El Halil'e bağlı Mesafir Yatta'da bir grup Yahudi yerleşimci, evlerine gitmek isteyen Filistinlileri alıkoyarak işkence yaptı.

Et-Tuvane köyündeki baskında da İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin köy halkına yönelik ihlallerini belgelemeye çalışan yabancı aktivistlere saldırdı. Köyün semalarında insansız hava araçları (İHA) uçuran İsrail güçleri, halkın sokağa çıkmasına engel oldu.

Tulkerim'in batısındaki Şuveyke ilçesindeki baskında El-Aksa Okuluna giren İsrail güçleri buradaki güvenlik kameralarına el koydu.

Tulkerim'in doğusunda ise Es-Selam ve Er-Reşid mahalleleri, Zennabe ilçesi, Es-Sikke Caddesi, İktaba Kavşağı, Nablus Caddesi ve Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Nasr Dağı yakınlarına düzenlenen baskınlarda da evlerde aramalar yapıldı.

Beytüllahim'de İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Beyt Tamir köyüne baskın düzenleyerek 22 Şubat'ta Doğu Kudüs'te vurularak öldürülen iki Filistinlinin evini önce kuşattı, sonra da bombayla patlatmak üzere ölçülerini aldı. Aynı şekilde Zatera köyünde de İsrail güçleri bir eve baskın düzenleyerek ölçülerini aldı.

Nablus'un Beyt Furik beldesindeki baskında ise İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak karşılık verdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs kentindeki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Ramallah, Nablus ve Cenin kentlerinde düzenlediği baskınlarda aralarında Sami es-Sai adında bir gazeteci, iki çocuk ile eski tutukluların da olduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 bin 210'a yükseldi.

İsrail ordusunun El Halil kent merkezinde askeri varlığını artırdığını, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesine ise baskın düzenlediğini aktaran tanıklar, İsrail güçlerini burada Kerem Macid Gıfri (13) adlı çocuğu gözaltına aldığını bildirdi.

Çocuğun babasının gözaltı merkezine gidinceye kadar çocuğuna eşlik etmekte ısrar ettiğini belirten görgü tanıkları, Gıfri'nin askerlere taş attığı iddiasıyla sorguya çekildiğini ve gözaltı süresinin 8 gün uzatıldığını kaydetti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'teki baskınlarda Filistinlileri darbettiği ve gözaltına alınanların ailelerini tehdit ettiği aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin aynı zamanda Filistinlilerin evlerine ve araçlarına da zarar verdiği kaydedildi.

İsrailli esirlerin aileleri hükümete esir takası konusunda baskı yapmak için yol kapattı

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, onlarca esir yakını, Fransa'nın başkenti Paris'teki esir takası müzakerelerinde bir anlaşmaya varılması için Tel Aviv'in merkezindeki Ayalon Caddesi'ne geldi.

"Onlar (esirler) dönmeden zafer kazanılmayacak" ve "Esaret altında tutulanların dönemi sona erdi" yazılı dövizler taşıyan esir yakınları, ateş yakarak caddeyi trafiğe kapattı.

Paris'te, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla dün dolaylı müzakereler başlamıştı.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta da toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.

Netanyahu, 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtti.

Netanyahu, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırı planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas ile esir takası ve "Refah’taki Hamas taburlarının yok edilmesi" için yeni bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirten Netanyahu, bu nedenle Paris’e bir heyet gönderdiğini kaydetti.

Netanyahu, Refah kentine saldırı planlarına ilişkin ise "Hafta başında Refah'taki sivil halkın tahliyesi de dahil olmak üzere operasyonel planları onaylamak için kabineyi toplayacağım." ifadelerine yer verdi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.