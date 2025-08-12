Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda sona eren Kabine sonrası açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında sanal bahise de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz" mesajı verdi.

"Cumhurbaşkanı yardımcımızın riyasetinde kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor." ifadesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

"SON DÖNEMLERDE SANAL BAHİS, ŞANS OYUNLARI, KUMAR BAĞIMLILIĞI ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR"

Değerli kardeşlerim, aziz milletim, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte her geçen gün yeni tehdit ve tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Bunların en başında da bağımlılık türlerine yenilerinin eklenmesi vardır.

Ekran bağımlılığı, siber zorbalık derken son dönemde sanal bahis, şans oyunları, kumar bağımlılığı da ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Maalesef erişim kolaylığı ve internetin denetim zorluğu bu illetin giderek yaygınlaşmasına sebep oluyor.

Yeşilay'ımızın son verileri çevrimiçi, kumar ve bahis bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinin önüne geçtiğini gösteriyor.

Suç örgütlerinin de ciddi miktarda buradan nemalandığını görüyoruz.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZIN RİYASETİNDE KAPSAMLI BİR EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR"

Hükümet olarak ocakları söndüren, aileleri parçalayan, milli bünyemizi içerden çökerten bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz.

Meselenin güvenlik boyutunda emniyet ve istihbarat dilimlerimizin yanı sıra yargımız ve MASAK başkanlığımız titizlikle çalışıyor. Sosyal ve sağlık boyutuyla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı yardımcımızın riyasetinde kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor. Hiçbir boşluk bırakmadan sorunu çok yönlü bir şekilde ele alıyoruz.

"AKSİ TAKDİRDE BUNUN BEDELİNİ TOPLUMCA HEP BERABER ÖDERİZ"

Daha fazla can yanmadan devlet, sivil toplum, siyaset el ele vererek bu illetin önünü kesmemiz gerekiyor. Temennimiz dijital suçlarla ilgili attığımız her adıma özgürlük bahanesiyle karşı çıkanların en azından yasa dışı sanal kumar ve bahis musibetiyle mücadelede aynı yanlışa düşmemelidir.

Aksi takdirde Allah korusun bunun bedelini toplumca hep beraber öderiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.