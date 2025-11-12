Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ahıska Türklerinin Özbekistan'dan Gürcistan'a, Rusya'dan Amerika'ya kadar bu birlik ve beraberlik tablosunun her daim muhafaza edilmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Birliğin çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov ile birçok vesileyle bir araya geldiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziyatdin kardeşimle birlikteliğimiz, beraberliğimiz çok eskilere dayanıyor. Haklı davanızda daima yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bulunduğunuz ülkelerde gösterdiğiniz dirayet ve çalışkanlık bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaş ve soydaşların bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini ve dinlerini korumalarını esas gören düşünceye sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ahıskalı kardeşlerimizin ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusuyla da yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı hem ikili düzeyde hem Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle gönül bağımız ve dayanışmamız katidir. Ahıskalı kardeşlerimizi ilgilendiren tüm konularda büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız, kapılarını sizlere her daim açık tutmuşlardır.

Soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için Dünya Ahıska Türkleri Birliği başta olmak üzere çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda görüyorum. Enerjimizi kısır çekişmelerle harcamak yerine Türk toplumunun çok daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Bu noktada bilhassa aile bağlarınıza ve özellikle Ahıskalı gençlerimize özel ihtimam göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Genç kardeşlerimizin milli ve manevi duygularımıza yabancı yetişmemeleri çok ama çok mühimdir. Sizlerin bu doğrultuda üretebileceği projelere ve çalışmalara katkılarımızı sürdüreceğiz."

"Sürgünde yitirdiklerimizi yad etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün ata vatanlarından uzak diyarlara sürgün edilmelerinin acısının hala yüreklerde hissedildiğini belirterek, "Bu bedbaht sürgünün 81'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sürgünde yitirdiklerimizin aziz hatıralarını anmayı, onları yad etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz. Bu çerçevede ülkemizde her yıl çok sayıda anma etkinliği ve konferans düzenleniyor." dedi.

Bu etkinlikleri farklı ülkelere taşımanın ve bilhassa sürgünün tanığı coğrafyalara ulaştırmanın isabetli olacağı kanaatinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığımızla birlikte sürgüne dair interaktif bir sergi düzenlemeyi planladığınızı öğrendim. Bu serginin Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde gösterildikten sonra inşallah uygun bir mekanda daim kılınmasını hedefliyoruz. Böylece Ahıska Türkü kardeşlerimizin çetin mücadelesini kalıcı olarak sergileyebilir, gelecek nesillere aktarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaştan etkilenerek Türkiye'ye gelen Ahıska Türkü temsilcilerini de heyette görmenin ayrı bir bahtiyarlık olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Malumunuz, ülkemizden uluslararası koruma talep eden 2 bin 315 Ahıska Türkü'nü Elazığ'a geçici olarak yerleştirmiştik. Aralarından 703 kardeşimizi TOKİ tarafından Bitlis Ahlat'ta yapılan birinci etap konutlarda iskan ettik, ikinci etap konutları da hızla inşa ediyoruz. Daha evvel 2015'te aldığımız kararla Ukrayna'daki çatışmalardan etkilenen toplam 3 bin 215 Ahıskalı soydaşımızı Erzincan Üzümlü ve Bitlis Ahlat'ta iskan etmiştik. Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü'ne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik. Diğer ülkelerde de ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize desteğimizi TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gibi kurumlarımızın marifetiyle sürdüreceğiz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye olarak her zaman yanınızdayız. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov da desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahıska Türklerine sahip çıktığını dile getirdi.

Heyet tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kafkas kalpağı papak, han kaftanı, Çırçırlı Ali Efendi'nin "Rabbi Yessir" duasının yer aldığı hat tablosu ve Türk boylarını simgeleyen kalem hediye edildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus da hazır bulundu.