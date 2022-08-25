Yoksulluk sınırı rekor kırdı!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 2022 Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken aylık harcama tutarı (açlık sınırı), Ağustos'ta 7 bin 282 TL’ye yükseldi.

Dört kişilik bir ailenin aylık tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan tüm harcamaları ifade eden yoksulluk sınırı ise Ağustos'ta 21 bin 784 TL oldu.

9 BİN 351 TL BİRDEN ARTTI

Böylece, açlık sınırı ağustosta bir önceki aya göre 284 TL daha artmış oldu.

Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama da 243 TL artarak 14 bin 466 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise aylık bazda 527 lira daha arttı. Birleşik Kamu-İş, son bir yılda açlık sınırının 3 bin 693 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamanın ise 5 bin 685 lira arttığını belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 9 bin 351 liralık artış gösterdi.”

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