Yeni yılla birlikte zamlanan sigara gruplarından biri daha indirime gitti! İşte yeni fiyatlar

Yeni yılla birlikte ciddi oranda zamlanan ürünlerden biri de hiç kuşku yok ki sigara oldu. Birçok sigara grubu günler içinde ürünlerine 4 TL'ye varan zam yaptı.

PM GRUBU DA 1 TL'LİK İNDİRİME GİTTİ

Yükselen fiyatlar sonrası tiryakilerin isyanına kulak veren BAT ve JTI grupları sigara fiyatlarını 1 TL geri çekerken, bu gruplara bugün PM de dahil oldu.

EN UCUZ SİGARA 32 TL'DEN SATILACAK

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM grubunun bazı sigaralarda 1 TL indirime gittiğini duyurdu. Yapılan indirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigarası ise 38 TL'den satılacak.

Haberler.com