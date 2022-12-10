Vanlıların asgari ücret beklentisi

Son yıllarda artan enflasyonla birlikte hayat pahalılığı toplumun her kesimini etkilemeye devam ederken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu gündemin en önemli konu başlıkları arasında yerini aldı. WanHaber’e konuşan Vanlı Vatandaşlar; 2023 asgari ücretin En az 9 bin Türk Lirası ile 15 bin Türk Lirası civarında bir rakam olması gerektiğini dile getirdi