Vanlılar 2023 zam oranı hakkında ne düşünüyor?

2023 yılında yapılması planlanan yüzde 122'lik zam, Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Yeni yılda yapılması planlanan zammı bizlerde WanHaber olarak vatandaşa sorduk. İşte vatandaşların zam hakkındaki görüşleri...