Van'da 50 yıllık sobacı Atacan: Eskiye dönüş var 

WanHaber.com - ÖZEL

Teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle birlikte birçok eski meslek de yok oluyor. Tarihte iz bırakan meslekler yavaş yavaş yok olurken teknolojiye karşı direnen meslekler de bulunuyor. Bu mesleklerden biri de sobacılık. Eskiden muhakkak her evde bulunan sobalar, şimdilerde sadece kırsal alanlarda kullanılıyor. Zamanında gözde meslekler arasında yer alan sobacılık mesleği doğalgazın yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutuyor. Van'da yaşayan Nihat Atacan, 50 yıldır sobacılık yaptığını ve teknolojiye karşı direndiğini dile getiriyor.

‘El sanatları bitmez’

El sanatlarının bitmediğinin altını çizen Atacan, işini severek yaptığını dile getirdi. Atacan, “Eskiden sobaları el emeğiyle yapıyordum. Şimdi makinalar çıktı. Bu makinaları aldık. Makinaları kullanarak imalat yapıyoruz. Her çeşit soba yapıyoruz. Fırınlı, ızgaralı, yemek sobaları... Şimdiye kadar 20’ye yakın eleman yetiştirdim. Mesleğime devam ediyorum ve bu mesleğin ileriye gitmesi için yeni makinalar düşünüyorum. El sanatları bitmez. Biz sobacılık yapmasak bile imalat yapıyoruz. İmalat olmasa havalandırma yapıyoruz, baca sistemleri yapıyoruz. Mesleğimden memnunum. İşimiz güzel ve seviyorum.” diye konuştu.

‘Kadınlar için tandır soba’

Kadınlar için tandır sobalar ürettiklerini de vurgulayan Atacan, “Kadınlar için tandır sobalar çıkardık. Eskiden kadınlar çok tandıra düşüyordu. Şimdi biz tandır sobalar yaptık. Onların üstüne boru yaptık, dumanı çekmesi için. Ekmek yapılan bir bölme de yaptık. İsteyen tezek, kömür, odun kullanabilir. Kadınlar evine sobayı kurup ekmeğini yapar” dedi.

‘Eskiye dönüş var’

Atacan, yaşanan ekonomik krizden dolayı soba kullanımının arttığını dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Eskiye dönüş var. Alışlarda artış var çünkü dar gelirli çok insan var. Doğalgaza her ay zam geliyor. Bizim yaptığımız sobaların fiyatı en fazla 1000 TL. Bir aile o sobayla tüm kışını geçirebiliyor.”