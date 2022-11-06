Van'ın 9 aylık bölgesel şirket sermaye payı açıklandı

TOBB 2022 Ocak - Eylül dönemi yılı Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl Ocak - Eylül döneminde Van'da toplamda 378 şirket kurulmuştu. Bu rakam 2022'nin aynı döneminde 530'a yükseldi.

Van’da 2022’nin 9 ayında kurulan 530 şirket sermayesinin 515,3 milyon TL olduğu bildirildi. Van bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 1. sırada yer aldı

Bu yılın 9 ayında şirket kurulum sermayesi Van’da 515,3 milyon, Erzurum’da 235,6 milyon, Elazığ’da 334,0 milyon, Malatya’da 437,6 milyon, Ağrı’da 162,0 milyon, Muş’ta 188,6 milyon, Iğdır’da 114,7 milyon, Bingöl’de 50,7 milyon, Ardahan’da 15,7 milyon, Bitlis’te 139,3 milyon, Hakkari’de 83,1 milyon, Kars’ta 40,2 milyon, Erzincan’da 70,0 milyon ve Tunceli’de 18,4 milyon TL olarak aktarıldı.