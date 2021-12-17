Van Fırıncılar Odası Başkanı’ndan ekmeğe gelen zamla ilgili ilk açıklama

Van'da geçtiğimiz aylarda uygulanan zamla birlikte 1.80 liradan satılan 210 gram ekmeğe bugün itibariyle yeni bir zam geldi. Asgari ücretin belli olmasından sonra Van Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar tarafından ekmeğin fiyatı 2.50 lira olarak belirlendi.

Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan Van Fırıncılar Odası Başkanı Osman Tuncil, aslında 1 Aralık’ta bu kararı aldıklarını dile getirdi. Tuncil, “1 Aralık’ta ekmeğin 2.50 liradan satılması kararını almıştık. Sayın valimiz asgari ücret belirleninceye kadar ‘uygulamayın’ dediler. Biz de sayın valimizi kırmadık.

Asgari ücret dün belirlendi. Bugün bizi arayarak ‘2.50 liranızı uygulayabilirsiniz’ deyip izin verdiler. Biz de arkadaşlarımızı çağırdık ve dedik ki 2.50 lirayı uygulayabilirsiniz. Fırınlara listeler de dağıtıldı” dedi.

Fatma POLACAN / WanHaber.com Özel